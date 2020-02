China Three Gorges vende até 1,8% da EDP em colocação privada

A China Three Gorges Europe, acionista da EDP com 23,27%, anunciou ao mercado que vai vender 1,8% da empresa liderada por António Mexia, numa oferta particular de ações através do processo de accelerated bookbuild dirigido exclusivamente a institucionais qualificados.

O Jornal Económico apurou que a transação já está fechada mas ainda não foi divulgado o comprador e o valor.

A CTG Europe, entidade detida totalmente pela China Three Gorges (Hong Kong) que por sua vez é indirectamente detida pela República Popular da China comunicou a intenção de alienar até 65.820.000 ações, representativas de até 1,8000635% do capital da EDP – Energias de Portugal.

Se vender 1,8% a CTG fica com 21,47% da EDP. Esta redução ocorre quase um ano após o fim da Oferta Pública de Aquisição, na qual tentou ficar com a totalidade da elétrica. Na altura, o maior acionista da EDP anunciou a intenção de reduzir a participação.

Atualmente, os votos da ‘elétrica’ estão limitados a 25%.

Após a colocação a CTG manterá 784.957.024 ações da EDP, sujeitas a um lock-up de 120 dias (impedimento de transacionar), refere a EDP em comunicado ao mercado.

O BNP Paribas e a Merrill Lynch International encontram-se a atuar como Joint Bookrunners da colocação. Os termos finais da colocação serão anunciados após a conclusão do processo de accelerated bookbuild, que a empresa antecipa que deverá ocorrer amanhã antes da abertura do mercado.

Não haverá oferta de ações nos Estados Unidos, em nenhum outro Espaço Económico Europeu (EEE), no Reino Unido ou em qualquer outro lugar diz a nota. O público em geral também não é elegível para participar na colocação.

(atualizada às 18h41)