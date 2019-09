Christeyns Portugal compra espanhola DYDSA especialista em detergentes

A Christeyns Portugal, especialista em química aplicada, anunciou a aquisição da empresa espanhola DYDSA, líder na produção de detergentes e produtos de limpeza profissionais. Assim, desde final de agosto, a DYDSA tornou-se parte do Grupo Christeyns.

A Christeyns é um grupo líder no mercado profissional de produtos químicos e detergentes, foi criada em 1946 em Ghent, Bélgica, onde mantém a sua sede. Está presente em mais de 30 países, incluindo Portugal, “resultado da sua aposta estratégica na oferta de produtos e no estabelecimento de parcerias”, diz a empresa em comunicado.

Com a aquisição, a Christeyns irá absorver cerca de 40 novos funcionários, divididos entre a fábrica em Potries (perto de Valência, Espanha) e dois armazéns regionais no norte e no sul da Espanha. A DYDSA prossegue com as suas atividades de produção em Potries sob a marca Christeyns. Todos os funcionários, incluindo o diretor Javier Febrer, permanecerão no exercício das suas funções.

A Christeyns emprega mais de 900 colaboradores em todo o mundo.

A DYDSA foi criada em 1987 com o propósito de desenvolvimento e comercialização de produtos químicos para limpeza profissional e manutenção de higiene. A empresa atua no setor da restauração e hotelaria, higiene ocupacional, indústria de alimentos, automação, lavandarias e construção. A empresa de origem espanhola também exporta os seus produtos para 11 países, “dos quais uma série nova e inovadora de produtos altamente concentrados e eficientes”, lê-se na nota.