Christine Lagarde marca presença no Conselho de Estado desta sexta-feira

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, vai participar na reunião do Conselho de Estado agendada para esta sexta-feira. A líder do FMI vai debater com os membros do Conselho de Estado as consequências mundiais da saída do Reino Unido da União Europeia (UE) e a situação económico-financeira a nível internacional.

Christine Lagarde foi convidada pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para participar na reunião, à porta fechada, do Conselho de Estado desta sexta-feira. A participação da economista francesa foi anunciada na reunião do Conselho de Estado em que o chefe de Estado esteve reunido com o negociador-chefe da UE para o Brexit, Michel Barnier. Na altura, o presidente falou da necessidade de se perceber as repercussões do Brexit a nível mundial, tendo em conta que “uma coisa é falar das repercussões a nível europeu, outra coisa é as repercussões a nível mundial”.

Esta é a 12.ª reunião do órgão político de consulta do presidente da República desde que Marcelo Rebelo de Sousa assumiu funções, em 2015. Desde que tomou posse, Marcelo Rebelo de Sousa aumentou a regularidade das reuniões do Conselho de Estado, passando a realizar-se de três em três meses. Ao mesmo tempo, o chefe de Estado inovou ao convidar grandes personalidades portuguesas e internacionais para comparecerem nessas reuniões.

A última reunião aconteceu a 7 de novembro e contou com a participação do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, para falar também sobre o impacto do Brexit. Anteriormente, Marcelo Rebelo de Sousa tinha convidado o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevêdo, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, para marcarem presença nestas reuniões.

O Conselho de Estado é constituído por membros que ocupam ou ocuparam cargos de presidente da Assembleia da República, primeiro-ministro, presidente do Tribunal Constitucional, Provedor de Justiça, presidentes dos governos regionais e pelos antigos presidentes da República. Integra ainda cinco cidadãos designados pelo chefe de Estado.