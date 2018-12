Ciberataques financeiros já atingiram um terço dos consumidores

Fazer compras pela Internet pode ser bastante apelativo, mas muitos dos consumidores ainda questionam quão seguros são os pagamentos online. Dos 32% de consumidores entrevistados a nível mundial que foram vítimas de ciberataques que lhes roubaram as suas credenciais financeiras, 26% nunca voltou a recuperar o seu dinheiro, de acordo com o questionário realizado pela Kaspersky Lab.

Entre os factores que podem colocar as finanças dos consumidores em risco, está a dificuldade em controlar as credenciais de pagamento, após terem sido usadas em diversas plataformas de e-commerce, e a variedade de métodos de pagamento disponíveis.

Mais de metade das pessoas (54%) está preocupada com o facto de os hackers poderem aceder aos seus dados financeiros. Porém, 36% daqueles que foram inquiridos a nível mundial não se lembram dos websites ou apps onde inserem os seus dados e muitos nem se esforçam por se lembrar.

Como os consumidores tentam garantir que as suas credenciais de pagamento são fáceis de recordar e encontrar, 20% destes prefere guardá-las directamente nos seus dispositivos, o que faz com que fiquem gravadas e que lhes consigam aceder mais tarde.

Contudo, se os dispositivos forem roubados ou perdidos, os consumidores ficam em risco de perder as suas informações pessoais e o seu dinheiro; qualquer pessoa passa a poder ter acesso à sua conta bancária, caso encontre as credenciais de acesso memorizadas directamente no website ou nas notas do seu smartphone.

Graças aos smartphones e aos smartwatches, os consumidores não necessitam de andar acompanhados da sua carteira, dinheiro físico ou cartões de plástico. Esta tendência tem ajudado a criar popularidade entre os métodos de pagamento “contactless”, tal como o PayPass e o Apple Pay, que já são utilizados regularmente por 31% dos consumidores entrevistados a nível mundial.

Para realizar compras de forma segura, a Kaspersky Lab recomenda o uso de uma solução de cibersegurança, que mantém as contas dos utilizadores protegidas e garante transferências online seguras.