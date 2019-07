Cinco dicas para ir de férias sem se endividar completamente

Através de pequenos exercícios de planeamento do orçamento de férias e prestando atenção a alguns pontos inerentes à gestão das finanças familiares, as férias podem ser de sonho em todos os sentidos, sendo possível usufruir de momentos de descontração para poder enfrentar o “regresso à realidade” com mais tranquilidade.

Desta forma, o Doutor Finanças avança 5 dicas para ir de férias sem sair do orçamento:

Onde ficar Para começar, o Doutor Finanças propõe procurar um local menos turístico. Um local com muita afluência na época de férias terá os preços quer dos alojamentos, quer de outros serviços, inflacionados. Assim, para uma folga financeira mais confortável durante as férias, deve optar-se por um local menos concorrido, que permitirá automaticamente uma maior poupança ou retenção de custos, que poderão ser utilizados em outras “atividades”.

As refeições Definir refeições também é uma forma de poupar ou de não gastar mais do que o planeado. Fazer as próprias refeições em vez de ir ao restaurante e planear o número de vezes que se vai almoçar ou jantar fora permite reter custos. Utilizando o mesmo dinheiro para uma refeição no restaurante, é possível confecionar mais do que uma refeição em casa e fazer até uma alimentação mais equilibrada. É muito importante não ultrapassar o orçamento definido e, para isso, uma dica de ouro é deixar-se o cartão (de crédito ou débito) em casa, para não cair em tentações. Levantar apenas o dinheiro que se vai necessitar para o dia é uma boa solução para não promover deslizes.

O transporte Optar pelo meio de transporte mais vantajoso. Se se for sozinho, deve optar-se pelos transportes públicos. Se se viajar em família, o carro pode ser a solução mais indicada. Neste último caso, fazer contas ao que se vai gastar em combustível, verificar se se tem alternativas viáveis à autoestrada, dividir o total de custos pelo número de pessoas e comparar com o que se iria gastar em transportes públicos, pode permitir gastar menos. Analisar as várias opções e compará-las é um exercício que pode melhorar a almofada financeira das férias.

Pesquisar e comparar Em relação a todas as dicas acima, deve pesquisar e comparar as diferentes opções. Escrever tudo num papel ou numa folha de Excel ajudará a ter a noção exata de quanto se vai gastar e em que é que se vai gastar o orçamento para as férias. Para comparar preços poderá utilizar-se alguns sites, como por exemplo, o Airbnb ou o Hostelbookers, para o alojamento. No que diz respeito à alimentação, poderá também comparar-se preços em aplicações como o Tripadvisor ou o The Fork. Pode ainda utilizar-se o ViaMichelin para calcular o que se vai gastar em combustível e qual o melhor trajeto.