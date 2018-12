Cinco militares e apenas duas mulheres. Conheça os 22 ministros escolhidos por Bolsonaro

O presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou este domingo o nome que faltava para completar a lista de 22 ministros que vão integrar o seu Executivo assim que tomar posse em janeiro. Através da redes social Twitter, o futuro líder brasileiro confirmou a escolha do advogado Ricardo Salles para ser ministro do Meio Ambiente, encerrando a fase de nomeações para os Ministérios.

Entre os 22 nomes escolhidos, estão apenas duas mulheres: Tereza Cristina, que vai ocupar a pasta da Agricultura e Damares Alves, que vai comandar o recém-formado Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O próximo Executivo do Brasil conta ainda com cinco militares para ocuparem as pastas da Defesa, Segurança Institucional, Minas e Energia, Ciência e Tecnologia e a Secretaria do Governo.

O líder da ultradireita brasileira, tinha anunciado a intenção de reduzir o número de ministérios dos atuais 29 para 15, mas acabou por ficar em 22. Jair Bolsonaro explica este corte nos ministérios com a ideia de “Estado mínimo” e a necessidade de se reduzirem gastos para inverter o crónico défice fiscal do país.

Onyx Lorenzoni - Ministro da Casa Civil O atual coordenador da equipa de transição foi indicado para assumir a Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro. Onyx Lorenzoni é suspeito de crimes eleitorais, embora tenha afirmado que nunca esteve envolvido em casos de corrupção e que sempre lutou contra este tipo de crimes. Jair Bolsonaro já admitiu que poderá demitir Onyx Lorenzoni, se existirem provas ou uma "denúncia robusta" contra ele.

Wagner Rosário - Ministro da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) Wagner Rosário será o ministro da Controladoria-Geral da União no governo de Jair Bolsonaro. A escolha foi anunciada através da conta oficial do Twitter de Jair Bolsonaro. Wagner Rosário é o atual ministro da Transparência e CGU e deverá permanecer no cargo, assim que o novo Executivo tomar posse em janeiro.

Tereza Cristina - Ministra da Agricultura A deputada de 64 anos foi anunciada por Jair Bolsonaro para o Ministério da Agricultura, através da sua conta oficial do Twitter. Engenheira agrónoma e empresária, Tereza Cristina é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e tem um longo percurso nesta área.

Tarcísio Gomes de Freitas - Ministro da Infraestrutura O diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura Transporte (DNIT) foi o escolhido para assumir a pasta da Infraestrutura, que vai abranger os setores de transporte aéreo, terrestre e aquaviário. Tal como Jair Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas iniciou a carreira no Exército.

Sérgio Moro - Ministro da Justiça O juiz federal Sérgio Moro, principal rosto das autoridades na Operação Lava Jato, aceitou o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para chefiar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com a entrada para o executivo do próximo presidente brasileiro, Sérgio Moro pôs fim a 22 anos de magistratura. No entanto, compromete-se a "implementar uma forte agenda anti-corrupção e anticrime organizado".

Roberto Campos Neto - Ministro do Banco Central O economista Roberto Campos Neto, executivo do banco Santander, foi indicado para comandar o Ministério do Banco Central. Neto de Roberto Campos, expoente do pensamento liberal e defensor do "Estado mínimo", o analista de 49 anos, é formado em Economia pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos.

Ricardo Salles - Ministro do Meio Ambiente Foi o último nome a ser anunciado por Jair Bolsonaro. O advogado de 43 anos vai assumir o cargo de ministro do Meio Ambiente, depois de o futuro líder brasileiro ter defendido a ideia de que o Brasil deveria abandonar o Acordo de Paris.

Ricardo Velez Rodriguez - Ministro da Educação O professor e filósofo Ricardo Vélez Rodríguez foi anunciado pelo futuro líder brasileiro através do Twitter para ocupar o cargo de ministro da Educação. O futuro ministro é autor de mais de 30 obras e atualmente é professor emérito da Escola de Comando do Estado Maior do Exército.

Paulo Guedes - Ministro da Economia O economista de 69 anos é a escolha de Jair Bolsonaro para a pasta da Economia, que agregou os Ministérios da Fazenda, Planeamento e Indústria, Comércio Exterior e Serviços. É doutorado pela Universidade de Chicago (EUA) e um acérrimo defensor do liberalismo económico. Está a ser investigado pelo Ministério Público Federal devido a um investimento que deu prejuízo ao fundo de pensão dos funcionários da Caixa, a Funcef.

Osmar Terra - Ministro da Cidadania Osmar Terra foi o membro escolhido para o Ministério da Cidadania. O deputado já comandou a pasta de Desenvolvimento Social na gestão do ainda presidente Michel Temer. O ministério que vai comandar a partir de janeiro vai abrigar as atuais pastas do Desenvovimento Social, Desporto e Cultura.

Marcos Pontes - Ministro da Ciência e Tecnologia Jair Bolsonaro escolheu o tenente-coronel e astronauta Marcos Pontes para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Marcos Pontes ficou conhecido por ter sido o primeiro e único astronauta brasileiro a ir ao espaço. Foi aviador, piloto de caça e seguiu carreira militar, chegando ao posto de tenente-coronel.

Marcelo Álvaro Antônio - Ministro do Turismo O nome de Marcelo Álvaro Antônio para a pasta do Turismo foi anunciado pelo deputado e futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O deputado federal está na Câmara dos Deputados desde 2014, onde integrou as comissões de Minas e Energia, Finanças e Tributação, Aviação e Transportes.

Luiz Henrique Mandetta - Ministro da Saúde O nome de Luiz Henrique Mandetta era um dos mais especulados para a pasta da Saúde até o presidente eleito vir confirmar os rumores. O futuro ministro é ex-secretário de Saúde de Campo Grande, no estado brasileiro de Mato Grosso do Sul, e está a ser investigado por suspeita de fraude e tráfico de influências. Mandetta nega as irregularidades.

Gustavo Canuto - Ministro do Desenvolvimento Regional A escolha de Gustavo Canuto foi também anunciada pelo Twitter. O secretário-executivo do Ministério da Integração foi o nome escolhido para assumir a pasta do Desenvolvimento Regional, que reunirá os atuais Ministérios das Cidades e da Integração Nacional.

Gustavo Bebianno - Ministro da Secretaria-Geral da Presidência O advogado de 54 anos é uma das pessoas mais próximas do futuro presidente, sendo frequentemente descrito como seu "braço direito". Terá sido ele que o terá influenciado durante campanha e terá sido uma das poucas pessoas autorizadas a visitar Jair Bolsonaro quando ele esteve no hospital.

General Fernando Azevedo e Silva - Ministro da Defesa A pasta da Defesa vai ser entregue ao general Fernando Azevedo e Silva. O general foi chefe do Estado Maior do Exército e comandante da Brigada Paraquedista antes de ir para a reserva. A pasta seria ocupada, inicialmente, pelo general Augusto Heleno, antes de Jair Bolsonaro o confirmou para o Gabinete de Segurança Institucional.

General Carlos Alberto dos Santos Cruz - Ministro da Secretaria do Governo Carlos Alberto dos Santos Cruz foi o quarto militar a ser indicado pelo presidente eleito para a composição do novo Executivo. O general foi comandante das forças da Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti e no Congo e chefiou, durante quase um ano, a Secretaria Nacional de Segurança Pública no governo do presidente Michel Temer.

General Augusto Heleno - Ministro da Segurança Institucional O general da reserva Augusto Heleno foi escolhido para a chefia do Ministério da Segurança Institucional da Presidência. Jair Bolsonaro terá deixado o próprio escolher a pasta que queria ocupar no novo Executivo.

Ernesto Araújo - Ministro das Relações Exteriores O diplomata Ernesto Araújo foi anunciado como novo ministro das Relações Exteriores por Jair Bolsonaro. Com 29 anos de carreira, Jair Bolsonaro refere-se a ele como um "brilhante intelectual". É atualmente diretor do Departamento dos Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos.

Damares Alves - Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos

Bento Costa Lima - Ministro de Minas e Energia O presidente eleito anunciou o almirante de esquadra Bento Costa Lima para integrar o seu Executivo, com a pasta de Minas e Energia. Atualmente, Bento Costa Lima é diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha. Internacionalmente, trabalhou como observador militar das forças de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) em Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina.