CIP defende importância da linha do IFD de 100 milhões para apoio às empresas

A CIP – Confederação Empresarial de Portugal diz em comunicado que se congratula com a notícia da assinatura do protocolo entre a Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD) e o Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa, que estabelece uma linha de crédito no valor de 100 milhões de euros para promover a criação de pequenos negócios, a inovação e a melhoria dos balanços das empresas.

A CIP alerta para a necessidade dos recursos neste protocolo e de, através dos acordos já assinados pelo IFD, este chegarem ao seu destinatário final, que são as empresas.

A associação patronal liderada por António Saraiva tem defendido, de forma sistemática, a necessidade de se encontrarem soluções institucionais que criem as condições para que as empresas portuguesas, especialmente as pequenas e médias empresas, possam minorar os graves problemas com que se debatem de acesso ao financiamento e, em consequência, de capacidade de modernização e de desenvolvimento da atividade.

“Consideramos que o IFD é uma instituição fundamental para fomentar condições de capitalização e financiamento das empresas e que tem um papel a desempenhar como verdadeiro banco de fomento, em prol do fortalecimento das empresas e da competitividade”, diz a instituição liderada por Saraiva.