Cisco apoia a capacitação digital de reclusos em Portugal

A Cisco celebrou um memorando de entendimento com o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos de Justiça (IGFEJ), a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) e o Centro Protocolar de Justiça (CPJ), com o objectivo de capacitar os reclusos na área digital.

Através do programa Cisco Networking Academy (NetAcad), um projeto completo de formação com cursos especializados de redes e cibersegurança, o IGFEJ criou uma Academia da Justiça onde se promoverá o desenvolvimento de actividades formativas, em regime e-learning, nas áreas das tecnologias de informação e comunicação.

As responsabilidades da Cisco neste projecto incluem o desenvolvimento e a manutenção dos conteúdos e avaliações para estes cursos certificados, bem como o sistema online para a sua disponibilização. A empresa vai, ainda, facultar materiais de aprendizagem complementares, ferramentas interactivas e outros recursos que possam ser necessários, apoiando técnica e funcionalmente o administrador e os instrutores designados para leccionar os programas.

Por sua parte, o IGFEJ será responsável pela promoção da utilização da academia e pela nomeação dos administradores e instrutores. A DGRSP e o CPJ vão definir, em conjunto, quais os estabelecimentos prisionais abrangidos por este projecto colaborativo, e o CPJ será ainda responsável pela elaboração e calendarização do plano de formação a implementar, pela garantia das condições físicas favoráveis à realização do projecto e pela avaliação da satisfação e impacto junto dos meios prisionais.

Este protocolo de colaboração representa mais um importante passo para a Cisco no seu percurso de contribuição para o desenvolvimento e a transformação digital de Portugal, alinhando-se inteiramente com os principais objetivos do MoU assinado em 2018, entre a empresa e o Governo, no sentido de acelerar a digitalização do país.

Miguel Almeida, director geral da Cisco Portugal, explica a importância do projecto: «A Cisco Portugal não poderia valorizar mais a oportunidade que este acordo representa, uma vez que se alinha inteiramente com os nossos objectivos de contribuir para acelerar os esforços de digitalização nacional. Queremos assumir um papel relevante no crescimento e competitividade do país e, por isso, estamos totalmente empenhados neste projecto tão importante, que visa a capacitação digital dos reclusos de várias instituições prisionais. Esperamos que esta colaboração possa prolongar-se no tempo e que os resultados sejam extremamente positivos para todas as partes envolvidas».