Claude Berda e Paula Amorim são os novos donos dos ativos turísticos da Herdade da Comporta

A Assembleia de Participantes do Fundo da Herdade da Comporta votou favoravelmente a alienação dos ativos turísticos do Fundo imobiliário ao consórcio composto pela Vanguard Properties, do suíço Claude Berda, e pela Amorim Luxury, de Paula Amorim, por cerca de 158,2 milhões de euros, apurou o Jornal Económico.

A Assembleia, convocada pela Gesfimo, sociedade gestora do Fundo, reuniu na manhã desta terça-feira, no Sana Hotel Lisboa.

Tal como o Jornal Económico noticiou há uma semana, os dois acionistas maioritários do Fundo, a Rioforte (59,%) e o Novo Banco (15,5%), aprovaram a venda dos dois principais ativos ao consórcio Vanguard/Amorim. De resto, houve outros acionistas minoritários que se opuseram ou que se abstiveram.

Fontes próximas do processo confirmaram ao Jornal Económico que a deliberação sobre a liquidação antecipada do Fundo, o segundo ponto da agenda da Assembleia, foi retirado pelo Novo Banco.

Paula Amorim já reagiu à compra dos ativos turísticos da Comporta

Paula Amorim, em comunicado divulgado, esta terça-feira, disse que “o novo futuro da Comporta começa agora”.

Sobre os projetos turísticos, a empresária frisou que o consórcio que integra acredita “incondicionalmente num modelo de desenvolvimento que garanta a sustentabilidade” da região, apostando na criação de emprego e na qualificação dos espaços públicos.

Os projetos serão abordados “com empenho e sentido de responsabilidade”, explicou Paula Amorim. “Empenho porque acreditamos no potencial da Comporta e do nosso país enquanto destino residencial e de turismo de qualidade (…); sentido de responsabilidade porque é nossa firme intenção garantir esse desenvolvimento respeitando a comunidade local, a natureza e a tradição”.

A Comporta será a próxima aposta da estratégia de crescimento e posicionamento da Amorim Luxury na indústria hoteleira e de lifestyle, através do conceito JNcQUOI.

(em atualização)