Cláudio Ramos deixa SIC e Cristina Ferreira para ganhar 12 mil euros por mês na TVI

A transferência de Cristina Ferreira da TVI para a SIC aconteceu há pouco mais de um ano, e foi decisiva para a SIC voltar a liderar as audiências televisivas anuais 15 anos depois de liderança da TVI.

Agora, num momento em que a Cofina está a fechar a compra da Media Capital, dona da TVI, e que Nuno Santos assumiu a direção de programas da TVI, Cláudio Ramos trocou a SIC pelo canal rival. O anúncio da mudança foi feito na segunda-feira, 10 de fevereiro, pelo apresentador nas redes sociais que esteve na SIC durante 18 anos.

O ‘Correio da Manhã’ revela esta terça-feira que o apresentador vai trocar a SIC pela TVI por 12 mil euros mensais, aos quais são acrescentados alguns extras. Claúdio Ramos vai apresentar este ano o programa que celebra os 20 anos do primeiro Big Brother realizado em Portugal. Recorde-se que o apreentador participou na segunda edição do programa, em 2002.

“A motivação principal foi o desafio. Quero muito fazer este programa, no qual já participei”, assumiu à publicação. O jornal da Cofina sustenta ainda que o novo ordenado de Cláudio Ramos será três vezes mais do que aquele que recebia em Paço de Arcos, um valor que o próprio considerava publicamente não ser justo.

Guerra aberta entre os canais rivais

Tudo começou com a troca de Cristina Ferreira para a SIC, ainda antes do final de 2018. Há poucos meses, a estação de Paços de Arcos voltou à carga e ‘roubou’ Ricardo Araújo Pereira e todos os membros do programa ‘Governo Sombra’ do canal de Queluz de Baixo

Agora, as trocas intensificam-se com Cláudio Ramos, que migra para o canal rival com um salário três vezes superior.

Segundo o CM avançou em agosto de 2018, Cristina Ferreira ganha um milhão de euros por ano, cerca de 80 mil euros por mês.

Também Alexandra Lencastre trocou a TVI pela SIC, num salário estimado de dez mil euros mensais, aponta o CM. Ainda não é conhecido o programa ou novela que a atriz irá protagonizar.