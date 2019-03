Clientes da TAP passam a poder usar milhas para licitar ‘upgrades’ para Executiva

Os clientes TAP Miles&Go têm agora à sua disposição uma nova funcionalidade que lhes permite fazer upgrades para Classe Executiva através da plataforma Plusgrade, licitando com as suas milhas em alternativa à licitação com dinheiro.

“A partir de 10.000 milhas têm ao seu alcance a possibilidade de upgrade, acedendo assim a todos os lugares existentes e não apenas aos disponibilizados para bilhetes prémio”, diz a TAP.

A companhia de aviação anuncia em comunicado que Plusgrade é a plataforma que confere ao cliente a possibilidade de, a partir de 7 dias e até 72 horas antes do voo, caso existam lugares disponíveis, fazer uma proposta do valor que está disposto a oferecer pelo upgrade do seu lugar reservado em Classe Económica para a Classe Executiva.

As propostas são avaliadas e, até 48 horas antes do voo, o cliente é informado se a sua proposta foi aceite.