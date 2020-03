CMVM levanta suspensão da negociação dos títulos da dona da TVI

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) levantou a suspensão da negociação das ações do Grupo Media Capital esta quarta-feira, 11. A negociação estava suspensa pelo regulador do mercado bolsista até que a Media Capital fornecesse informação relevante.

“O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deliberou, nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários o levantamento da suspensão da negociação das ações Grupo Media Capital, SGPS, na sequência da divulgação de informação relevante”.

A Media Capital já tem na sua posse informação sobre o próximo passo da Media Capital relativamente ao fracasso da operação de aquisição pela Cofina. Segundo o comunicado veiculado pela CMVM, a Prisa vai acionar medidas contra a Cofina, por violação do contrato de compra e venda da dona da TVI ao cancelar o aumento de capital previsto “sem aviso prévio”.

“A Cofina, sem aviso prévio à Prisa, renunciou voluntariamente a continuar com o aumento de capital aprovado pelos acionistas da Cofina a 29 de janeiro de 2020, o que implica uma violação do contrato de compra de ações datado de 20 de setembro e alterado a 23 de dezembro de 2019”, explicou a empresa.

O grupo de comunicação social espanhol garante ainda que “iniciará, a partir desta data, todas as ações contra a Cofina disponíveis de acordo com o contrato de compra e venda”.

Os títulos da Cofina, empresa liderada por Paulo Fernandes, também já retomaram a negociação. A Cofina informou esta quarta-feira que “as más condições do mercado de capitais” condenaram ao fracasso o aumento de capital de 85 milhões de euros em bolsa. O aumento de capital em cash serviria para financiar a compra da Media Capital à espanhola Prisa.