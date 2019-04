Coca-Cola e Twitter impulsionam abertura de Wall Street

As ações associadas ao principais índices norte-americanos abriram em terreno positivo esta terça-feira, com os resultados positivos e acima do esperado por parte da Coca-Cola, do Twitter e de um grupo de empresas industriais que apoiam o sentimento dos investidores, ao mesmo tempo que pairam as preocupações com a desaceleração dos lucros.

Esta terça-feira, o S&P 500 valorizava 0,25%, para 2.915,14 pontos; o tecnológico Nasdaq sobe 0,45%, para 8.051,57 pontos; e o industrial Dow Jones cresce 0,14%, para 26.547,74 pontos.

Os mercados de ações um pouco por todo o mundo foram subjugados quando os mercados europeus reabriram após uma pausa de quatro dias da Páscoa, apenas para serem ajudados pelo aumento das empresas energéticas, à medida que o preço do petróleo atinge o valor máximo de seis meses.

Os lucros das empresas S & P 500 deverão cair 1,7% no primeiro trimestre, no que poderá ser a primeira contração de rendimentos desde 2016. No entanto, as previsões melhoraram ligeiramente desde o início de abril.

“Ninguém a tem certeza de como serão os lucros e muitos analistas baixaram as suas expetativas”, afirma Mark Grant, chefe de estratégia global da B. Riley FBR.wal

O volume de negociação foi o mais baixo até agora em 2019.

A Coca-Cola subiu 2,7% nas negociações pré-mercado, após as vendas trimestrais terem superado as estimativas dos analistas, enquanto o Twitter obteve 6,9% após a rede social ter obtido resultados melhores do que os esperados, com um aumento da receita trimestral.

As ações da Lockheed Martin Corporation subiram 4,9%, depois do principal fornecedor de armas do Pentágono ter dado conta de uma subida de 47% no lucro trimestral.