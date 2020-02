Coca-Cola Portugal nomeia primeira diretora-geral de nacionalidade portuguesa

Sandra Leal Vera-Cruz é o nome escolhido pela multinacional para conduzir as visões estratégicas da empresa em Portugal. É a primeira vez que a Coca-Cola Portugal nomeia uma pessoa de nacionalidade portuguesa para o cargo.

O percurso da nova diretora-geral na Coca-Cola Portugal iniciou-se em 2007 quando assumiu as funções de Business Decision Support Manager . Segundo o comunicado a que o Jornal Económico teve acesso, o contributo na divisão e na relação com o cliente estratégico fizeram com que Sandra Vera-Cruz assumisse funções de maior responsabilidade na área da inovação, assumindo desde 2016 a função de Business Development Director na divisão da McDonalds Europa.

Segundo o comunicado, Sandra Vera-Cruz “conduziu uma estratégia sustentável em toda a região e implementou planos de negócios conjuntos, focados em aumentar a incidência de bebidas nos McDonald’s da região”.

“É um grande desafio ao qual conto dar a melhor resposta, sempre com o contributo de todas as equipas que compõe a nossa actividade em Portugal. Vamos trabalhar para fazer crescer as nossas marcas, conquistar mais relevância, dar resposta aos desafios do setor e acelerar ainda mais a transformação por via da inovação, sempre com o consumidor no centro da estratégia”, refere Sandra Vera-Cruz.

Sandra Vera-Cruz junta-se a Rui Serpa que, em 2018, assumiu funções de diretor-geral na Coca-Cola European Partners, como os únicos portugueses com funções de chefia numa das maiores empresas ligadas ao setor das bebidas a nível mundial.