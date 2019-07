Coding Bootcamp da Rumos arranca a 29 de Julho

A Rumos anuncia que já estão abertas as inscrições para o Coding Bootcamp – programa hands-on para quem pretende desenvolver competências na área da programação.

Code in Python, Code in Java, Code in C# e Code for Web (HTML+CSS+JavaScript) são os cursos que fazem parte deste Bootcamp, pensado para impulsionar novas oportunidades profissionais no mercado da programação.

Os cursos juntam conceitos teóricos com exercícios práticos para transmitir não só conhecimento, como também as técnicas necessárias para a criação de um código funcional, eficiente e seguro.

Para Inês Vacas, Responsável de Marketing da Rumos, “apesar do Verão ser sinónimo de recarregar baterias, a verdade é que esta é a altura ideal para, longe das preocupações do dia-a-dia, adquirir novos conhecimentos. Durante uma semana de formação intensiva é possível aprender a programar numa das linguagens de eleição do mercado actual, adquirindo as bases necessárias para procurar novas oportunidades de trabalho nesta área, que tanto tem crescido em Portugal”.

Com a orientação de formadores com experiência profissional e formação técnica na área, o Coding Bootcamp decorre de 29 de Julho a 30 de Agosto, tanto em Lisboa como no Porto, das 09h00 às 19h00, com direito a três refeições diárias (almoço, coffee break da manhã e da tarde).