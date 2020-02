Codvid-19. China regista “queda acentuada” no número de casos diários

O número de mortos devido ao novo coronavírus subiu, esta quinta-feira, para 2.118 na China continental, ao mesmo tempo que foi registado o menor aumento diário de novos casos de infeção em quase um mês, de 394. Na notícia avançada pela Reuters, sabe-se que as autoridades chinesas registaram “uma queda acentuada em novos casos”. Esta conclusão deve-se a uma mudança na forma como o vírus é diagnosticado.

A Comissão de Saúde da China indicou que, até à meia-noite, 114 pessoas morreram devido ao Covid-19. O número de pacientes fixou-se, no total, em 74.576. No entanto, o número de novos casos diários é o menor desde 25 de janeiro. O número de casos graves ascendeu a 11.864, enquanto 16.155 pessoas receberam alta, disse a Comissão.

Na província de Hubei, em Wuhan, foram registados 349 novos casos confirmados na quarta-feira, abaixo dos 1.693 do dia anterior. Segundo a Comissão, este é o valor mais baixo desde 25 de janeiro. Apesar de tudo, o número de mortos na província aumentou 108. Excluindo Hubei, o número de novos casos confirmados na China continental caiu para 45 pelo 16.º dia consecutivo.

Embora os números sugiram uma tendência de queda, cientistas na China que estudaram análises de nariz e garganta de 18 pacientes dizem que o vírus pode ser mais contagioso do que se pensava anteriormente.

A grande maioria dos casos e mortes ocorreram na China, mais especificamente, na província de Hubei, da qual Wuhan é capital, mas a propagação global parece ser incontornável.

Banco Central Chinês reduz taxa de juros

Os credores chineses reduziram esta quinta-feira a taxa de juros base em 0,1 pontos percentuais, numa altura em que o país enfrenta o surto do coronavírus Covid-19, que levou ao encerramento de vários negócios.

O Banco do Povo Chinês (banco central) reduziu a taxa referencial para créditos de 4,15% para 4,05%, visando aliviar o impacto económico causado pelo novo coronavírus, noticiou a agência oficial Xinhua.

A redução na taxa média de empréstimos que os bancos comerciais oferecem aos melhores clientes diminui os custos de financiamento para as empresas chinesas, à medida que lidam com a interrupção causada pelo surto.

Pequim lançou ainda dezenas de outras medidas para apoiar as empresas mais afetadas pela epidemia, incluindo empréstimos no total de 300 mil milhões de yuan (quase 40 mil milhões de euros) para as grandes empresas e alguns bancos das províncias mais atingidas, incluindo Hubei, centro do surto.

Entretanto, o grupo Air France-KLM anunciou que vai deixar de ganhar entre 150 e 200 milhões de euros devido à suspensão dos voos para a China entre fevereiro e abril, devido ao coronavírus.