Colaboradores valorizam segurança do emprego e condições de trabalho

Os fatores de retenção dos colaboradores dependem da dimensão das organizações – esta é uma das principais conclusões da quarta edição do “Índice da Excelência”, estudo de clima organizacional e desenvolvimento do capital humano desenvolvido pela Neves de Almeida HR Consulting. Assim, enquanto os colaboradores das grandes empresas valorizam a segurança do emprego e a localização, os colaboradores das unidades de pequena dimensão elegem as condições de trabalho e a relação com os colegas.

O estudo, realizado em colaboração com o ISCTE Executive Education, contou com a participação milhares de colaboradores de mais de uma centena de empresas de vários setores de atividade. No geral, os três fatores de retenção mais salientados pelos colaboradores foram o gosto pelo trabalho desenvolvido (56,1%), o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional (32,7%) e a relação com os colegas (30,8%). Em contrapartida, os fatores de retenção menos identificados são a liderança de topo (6,4%), a formação (6,4%) e os benefícios (9,2%).

Os resultados desta quarta edição do “Índice da Excelência” revelam ainda que os colaboradores das empresas continuam a considerar importante haver uma maior aposta por parte das organizações ao nível das recompensas dos colaboradores (74,6%), nomeadamente com uma maior componente variável dependendo da performance da empresa e do colaborador, e ao nível do desenvolvimento das pessoas (47,9%).

Em 2019, não só o nível global de satisfação melhorou, como melhorou em todas as dimensões de análise: dinâmica organizacional, práticas organizacionais, clima e práticas de gestão de pessoas. Em todos os macro setores de atividade e tipologia de dimensão de organização, verificou-se um esforço em atuar nestas várias vertentes que condicionam a satisfação global, sintetiza Gonçalo Salis do Amaral, partner da Neves de Almeida HR Consulting.

O estudo da consultora Neves de Almeida HR Consulting traça o quadro do clima organizacional e identifica as empresas que mais se destacam no desenvolvimento de Recursos Humanos. As distinguidas foram celebradas na cerimónia de apresentação do estudo, que decorreu no Pestana Palace & National Monument, em Lisboa.