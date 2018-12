Coletes Amarelos: PSP apela a manifestação ”pacífica e em respeito pela Lei”

No seguimento da realização de manifestações, desfiles ou outras ações de protesto na via pública divulgadas sob o tema “Vamos parar Portugal como forma de protesto”, a Polícia de Segurança Pública – PSP, divulgou um comunicado que sublinha que ”todos os cidadãos que decidam exercer o seu direito de manifestação, que o façam de forma pacífica e em respeito pela Lei.”

As manifestações a decorrer no próximo dia 21 de dezembro, em vários pontos de país, serão monitorizadas pela PSP e será adotado um dispositivo de segurança adequado a cada uma das ações que venham a decorrer de forma a que o direito de manifestação seja exercido de forma livre e segura.

No comunicado, as autoridades policiais informam que os grupos ou ”cidadãos que pretendam realizar reuniões, comícios, manifestações ou desfiles em lugares públicos (…) devem comunicar essa intenção, por escrito e com a antecedência mínima de dois dias úteis”, para que ”se possa realizar [uma] reunião prévia com as autoridades policiais locais, de forma a que o direito de manifestação seja exercido de forma livre e segura”, explica a nota.

A primeira divulgação do evento ”Vamos Parar Portugal como Forma de Protesto”, com uma adesão de milhares de utilizadores, terá sido apagado na rede social Facebook por ordem desconhecida.

Contudo, foi divulgado um novo na rede social em que se confirma a manifestação para dia 21 de dezembro, em Lisboa, Porto, Faro, Beja, Loures Alverca e Viseu.