Comandante ao serviço da TAP diagnosticado com Covid-19

Um comandante espanhola da White Airways, que estava ao serviço da TAP Express, foi diagnosticado com teste de coronavírus positivo pelo Hospital de São João, no Porto. De acordo com o comunicado divulgado, esta quarta-feira, pela companhia aérea portuguesa, o funcionário realizou o voo TP1007 Madrid-Porto do dia 10 de março e foi atestado no mesmo dia quando aterrou.

“O comandante está com um estado de saúde estável e tanto a TAP como a White estão a prestar todo o apoio necessário ao Colaborador da White Airways e restante Tripulação”, lê-se na nota oficial da TAP que informa ainda que “todos os procedimentos estão a ser cumpridos” e que o avião “um ATR 72, foi submetido a todos os procedimentos de higienização e desinfeção previstos nos planos de contingência”.

A garantia de que não existe risco de contaminação para os passageiros é dada pela TAP que esclarece que “o sistema de ventilação do cockpit é independente do resto da cabina”.

Conforme as recomendações das autoridades, o co-piloto e a chefe de cabina que trabalharam com o comandante nos voos desse dia estão em isolamento e a ser acompanhados pelas autoridades de saúde que estão articuladas com os serviços clínicos da UCS.