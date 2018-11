Combustíveis a caminho da oitava descida consecutiva

Os preços dos combustíveis voltam a descer a partir da próxima segunda-feira nos postos de abastecimento em Portugal, refletindo a forte desvalorização do petróleo nos mercados internacionais.

Desde o início de outubro, o preço do ‘ouro-negro’ já recuou mais de 30%. Ontem, o preço das cotações do barril de crude norte-americano quebrou mesmo a barreira dos 50 dólares e recuou a mínimos registados em Outubro de 2017.

Também o preço do barril de petróleo “Brent”, que serve de referência para as importações portuguesas, esteve a negociar abaixo dos 58 dólares por barril, um valor que já não se registava há mais de um ano.

A refletir esta desvalorização da matéria-prima, e segundo apurou o Jornal Económico, o preço da gasolina e do gasóleo vai descer três cêntimos na próxima semana, nas principais gasolineiras do país.

“A evolução das cotações em euros aponta para uma descida do preço do gasóleo e da gasolina em 3 cêntimos por litro” adiantou fonte do setor ao Jornal Económico.

As descidas vão sentir-se tanto nas bombas das principais gasolineiras como nos postos dos hipermercados, onde “a desvalorização de ambos os produtos deve rondar os 2,5 cêntimos por litro”, apurou o Jornal Económico junto de outra fonte.

Desde 08 de outubro, altura em que os preços começaram este ciclo de quedas, a gasolina 95 desceu em média 12 cêntimos, enquanto o gasóleo desvalorizou, em média, 6 cêntimos por litro nos postos de abastecimento nacionais, segundo dados da Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Os mesmos dados mostram que o preço médio do litro de gasolina em Portugal está actualmente nos 1,515 euros, enquanto o gasóleo vale 1,404 euros. As cotações podem no entanto variar nos postos de abastecimento, já que o preço fixado na rede tem ainda em conta o nível de concorrência, da oferta e da procura em cada mercado e o nível de custos fixos de cada posto.

De acordo com o último relatório de Bruxelas, depois de impostos, o preço médio da gasolina 95 octanas praticado em Portugal é o sétimo mais caro em toda a UE. Já o gasóleo ocupa a décima posição entre os 28 países do espaço comunitário.

Os mais Económicos



Gasolina(s):

– Intermarché de Caldas das Taipas – 1.349€

– Jumbo de Guimarães – 1.349€

– E. Leclerc de Barcelos – 1.364€

– Prio de Ourém – 1.369€

– Intermarché de Ourém – 1.369€

Gasóleo(s):

– Intermarché de Vila Real de Santo António – 1.239€

– Rede Energis de Monte Gordo – 1.239€

– Intermarché de Caldas das Taipas – 1.239€

– Jumbo de Guimarães – 1.239€

– Pingo Doce de Castelo Branco-Cruz de Montalvão – 1.247€

Fonte: DGEG