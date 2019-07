Combustíveis: Gasolina não mexe e gasóleo sobe meio cêntimo na próxima semana

Na próxima semana a gasolina vai manter-se nos 1,498 euros, não registando nenhuma alteração de preço, refletindo as cotações médias dos combustíveis nos mercados internacionais, de acordo com fontes do setor contactadas esta sexta-feira pelo Jornal Económico.

Já em relação ao gasóleo verifica-se uma subida de 0,5 cêntimos por litro, ficando o litro deste combustível a 1,348 euros, naquela que é a sexta semana consecutiva de aumento deste combustível.

Na última semana a gasolina tinha subido 0,5 cêntimos por litro, enquanto o gasóleo tinha registado uma subida de 0,5 cêntimos por litro.

A cotação do barril de Brent está a valorizar 0,41%, com valor de 63,65 dólares, enquanto a cotação do crude WTI cresce 0,46%, para 56,28 dólares por barril.

Saiba onde estão os postos com os combustíveis mais baratos:

Gasolina

Intermarché Vilar Formoso (1,399 euros)

PD Castelo Branco CC Forum (1,405 euros)

PD Moita (1,405 euros)

Intermarché Vila Real de Santo António (1,409 euros)

REDE ENERGIA – Monte Gordo (1,409 euros)

Gasóleo

Intermarché Vilar Formoso (1,209 euros)

Intermarché Vila Real de Santo António (1,219 euros)

REDE ENERGIA – Monte Gordo (1,219 euros)

PD Castelo Branco CC Forum (1,225 euros)

PD Moita (1,225 euros)