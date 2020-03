Combustíveis podem descer 10 cêntimos na próxima semana, mas só se petróleo continuar em queda

Os preços dos combustíveis em Portugal podem descer até 10 cêntimos na próxima semana devido à queda do preço do barril de petróleo nos mercados internacionais, segundo um cálculo feito por uma fonte do setor.

No entanto, esta descida só teria lugar se as cotações nos mercados internacionais se mantivessem ao mesmo nível ao longo desta semana, destaca a fonte. É que as empresas de combustíveis alteram os preços à segunda-feira com base nas cotações internacionais da semana anterior.

Por sua vez, a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) rejeita avançar com um prognóstico sobre qual será a variação dos preços dos combustíveis nas bombas de gasolina em Portugal na próxima semana.

“Não é muito fácil. Os preços em Portugal são normalmente alterados semanalmente com base nas médias da cotação dos produtos à saída das refinarias na semana anterior. Estamos a meio de segunda-feira, é prematuro saber qual vai ser a média no final desta semana”, disse ao Jornal Económico António Comprido, secretário-geral da Apetro.

Também a Galp considera que é muito cedo para prever qual o impacto nos preços dos combustíveis em Portugal na próxima semana. “Quanto ao impacto nos preços, estes são calculados à sexta-feira com base na cotação média dos cinco dias da semana. Com um dia, é impossível prever”, disse fonte oficial da Galp ao Jornal Económico.

Os preços do petróleo afundaram nos mercados internacionais durante o dia de segunda-feira depois dos países que constituem a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), em conjunto com a Rússia (OPEP+), não terem conseguido alcançar um acordo na sexta-feira sobre novas metas de produção devido ao surto mundial de coronavírus. A contribuir para a queda do petróleo está também o facto da Arábia Saudita ter cortado os preços do barril de petróleo e ter anunciado um aumento de produção de 10 milhões de barris por dia.

Na segunda-feira de manhã, os preços do petróleo nos mercados internacionais afundaram. O Brent, que é negociado em Londres e é referência para Portugal, chegou a tombar 20,50%, para 35,99 dólares. Já o WTI em Nova Iorque afundou 22,26%, para 32,09 dólares.

Em Portugal, a petrolífera Galp também foi afetada pela cotação do petróleo nos mercados internacionais, tendo recuando 16,52% para 9,58 euros no encerramento da bolsa de Lisboa