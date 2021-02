Comissão Europeia disposta a apoiar fabricantes “para aumentar rapidamente a produção de vacinas”

A Comissão Europeia diz estar “disposta a apoiar os fabricantes de vacinas para aumentar rapidamente a produção de vacinas”, dado que as compras da União Europeia têm demorado a chegar devido à elevada procura por parte dos países.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reuniu-se ao dia de ontem, através de videoconferência, com os diretores executivos das empresas farmacêuticas com as quais o organismo europeu assinou acordos prévios de aquisição de vacinas, nomeadamente BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, CureVac e Sanofi.

De acordo com comunicado da instituição europeia, a Comissão anunciou que vai criar uma autoridade de Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias, para proporcionar uma abordagem mais estruturada da preparação para futuras pandemias, sendo que esta entidade irá ajudar a antecipar ameaças e identificar respostas e a indústria farmacêutica será um elo importante no combate.

O trabalho com a indústria centrar-se-á na melhoria da preparação da Europa para a pandemia a médio prazo como na resposta aos desafios mais imediatos relacionados com a Covid-19. Em antecipação da criação desta autoridade, está a ser lançada uma resposta piloto sobre a preparação europeia em matéria de biodefesa, cujo objetivo é financiar a conceção e o desenvolvimento de vacinas e intensificar o fabrico a curto e médio prazo, bem como abordar as variantes do novo coronavírus.

A decisão da Comissão Europeia em ajudar as farmacêuticas na produção das vacinas contra o vírus chegam depois das grandes farmacêuticas se unirem e anunciarem parcerias entre si para conseguirem produzir as vacinas com maior rapidez para as conseguirem entregar a todos os países e conseguirem imunizar o maior número de pessoas possível.

Depois da reunião deste domingo, a chanceler alemã, Angela Merkel, vai reunir-se farmacêuticas, governantes regionais do país e chefes da Comissão Europeia esta segunda-feira, também para avaliar e acelerar o processo de vacinação na Europa.