Envelhecimento da população em Portugal coloca desafios às finanças públicas, alerta Comissão Europeia

A Comissão Europeia está preocupada com os desafios que o envelhecimento da população está a colocar na sustentabilidade das finanças públicas em 21 países da União Europeia, incluindo Portugal.

“Uma população a envelhecer confronta muitos estados-membros com o desafio de assegurar a sustentabilidade das suas finanças públicas”, começa por destacar a Comissão Europeia numa análise publicada esta quarta-feira, 27 de fevereiro.

“Na última década, progressos significativos foram feitos em endereçar o aumento projeto dos custos das pensões. Contudo, o aumento da longevidade e a reforma da geração baby boom [pessoas nascidas entre meados da década de 40 e meados da década de 60] resultam em consideráveis aumentos previstos em despesas relacionadas com o aumento da idade em 21 estados-membros que enfrenatam riscos médios ou elevados de sustentabilidade orçamental. Isto pode ter um impacto na adequação futuras das reformas”, pode-ser ler no pacote de inverno do semestre europeu.

“Medidas que aumentam as despesas com as reformas foram introduzidas ou estão a ser planeadas na Alemanha, Espanha e Portugal”, destaca Bruxelas.

A Comissão Europeia destaca que o progresso para assegurar a sustentabilidade orçamental dos cuidados de saúde e de cuidados parece ser “lento”.

“As atuais reformas em alguns estados-membros tendem a ser parciais ou devem combinar melhor os objetivos da sustentabilidade orçamental com a acessibilidade e eficácia dos cuidados”, conclui Bruxelas no seu relatório.