Comissão Europeia lança consulta sobre nova estratégia da UE para as florestas

A Comissão Europeia decidiu lançar uma consulta sobre a nova estratégia da União Europeia (UE) para as florestas.

“No âmbito do Pacto Ecológico Europeu, a Comissão publicou hoje [dia 29 de janeiro] uma consulta pública sobre o desenvolvimento de uma nova estratégia da UE para as florestas. A estratégia, que a Comissão adotará ainda este ano, basear-se-á na Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030, abrangerá todo o ciclo florestal e promoverá os muitos serviços prestados pelas florestas”, assegura um comunicado do RAPID, Representação Portuguesa da Comissão Europeia em Portugal.

Segundo esse documento, “a estratégia visará também assegurar florestas saudáveis e resilientes que contribuam significativamente para os objetivos de biodiversidade e de clima, para reduzir e controlar as catástrofes naturais, para garantir meios de subsistência e para apoiar a bioeconomia circular e as comunidades rurais”.

“A estratégia ajudará ainda mais a UE a cumprir os seus compromissos internacionais e constituirá a base para uma abordagem coerente e holística para as florestas, que permitirá uma liderança mais forte da UE a nível internacional, no contexto da preparação da Conferência sobre Biodiversidade COP15 em Kunming, da Agenda de Sustentabilidade das Nações Unidas para 2030, do Acordo de Paris, da Convenção sobre a Diversidade Biológica e da Convenção de Combate à Desertificação”, avança o comunicado em questão.

De acordo com os responsáveis da UE, “a consulta procura obter os pontos de vista dos cidadãos, dos operadores económicos e outros agentes sobre a forma de superar os desafios que se colocam às nossas florestas, em especial no que diz respeito ao clima, à biodiversidade, às zonas rurais, ao‑bem-estar socioeconómico e à gestão dos riscos de catástrofes”.

“Também se debruça sobre a forma de mobilizar os instrumentos de apoio da UE, a monitorização das florestas, as indústrias florestais e o objetivo da UE de plantar três mil milhões de árvores até 2030, assegurando simultaneamente a liderança mundial da UE”, conclui o comunicado em questão.

A consulta está aberta até 19 de abril de 2021.