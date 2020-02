Comissão Europeia marca presença no MODtissimo

A campanha ‘Open your mind’, promovida pela Comissão Europeia através da EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises) e da DG GROW (Directorate General for Internal Market, Industry, Entreperneurship and SMEs), está presente no salão da Fileira Têxtil e Moda Portuguesa MODtissimo, que decorre até ao final do dia de hoje no Aeroporto do Porto. O projeto visa atrair jovens com menos de 30 anos para setores estratégicos para a economia, como o têxtil, vestuário, curtumes e calçado.

A presença no MODtissimo “marca o primeiro de três encontros entre alunos e empresas agendados no plano de atividades da campanha. O certame será também um ponto de encontro entre jovens e potenciais empregadores sobretudo na área da Industria Têxtil e Vestuário (ITV)”, refere a Comissão em comunicado oficial.

A campanha tem como principal objetivo “desconstruir preconceitos associados a profissões com grande tradição na Europa e, em simultâneo, incentivar os jovens a percecionar de forma promissora as oportunidades de trabalho em setores com grande peso na economia portuguesa. A captação de talento jovem torna-se essencial numa altura em que a inovação e as tecnologias digitais são cada vez mais imprescindíveis nestas indústrias”.

Estão ainda planeadas jornadas abertas em empresas e visitas a escolas especializadas nas áreas do têxtil e do calçado, iniciativas que deverão acontecer até julho de 2020. Para além de Portugal, a campanha está a ser implementada em mais cinco países europeus – Espanha, Itália, Roménia, Polónia e Alemanha. No caso português, o presidente da Associação Têxtil e da Moda de Portugal (ATP) – que também tem assento na federação europeia do setor – tem sido um dos mais destacados apoiantes do projeto, num quadro em que o setor, afirmou recentemente ao JE, tem absoluta necessidade de novos quadros que venham renovar a estrutura dos colaboradores do setor.

As áreas em que o plano comunitário pretende intervir representam um volume de negócio anual de 200 mil milhões de euros e empregam 2,2 milhões de pessoas (66% são mulheres) em 225 mil empresas em todo o espaço comum. Em países como Portugal, Itália, Espanha, Roménia e Polónia, têm um peso significativo nas exportações.

“Para os mais jovens, uma carreira nesta área é atrativa não só pela criatividade envolvida, mas também pela possibilidade de, através da criação de soluções inovadoras, contribuir para um planeta mais limpo”, refere ainda o documento.

“As tecnologias digitais e o próprio desenvolvimento tecnológico em termos de I&D, produção, divulgação e comercialização dos artigos de vestuário e calçado criaram novos perfis de profissionais, muitos com elevado grau de especialização, tornando-as apelativas, por exemplo, para licenciados”.

O projeto pretende estabelecer uma nova cooperação estratégica entre os parceiros-chave (empresas, sindicatos, instituições de investigação educação e formação e entidades públicas) e estimular ações concretas para minimizar a falta de recursos humanos nestes setores.

O MODtissimo, que vai na sua 55ª edição (com duas edições anuais que se distribuem entre o aeroporto e o edifício da Alfândega), agregou este ano cerca de 200 empresas das diversas derivações do setor têxtil e do vestuário – sendo esperados, segundo a organização, mais de seis mil visitantes, quase todos compradores ou à procura de novas tendências.