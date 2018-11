Comissão Europeia premeia projeto português eCO2Blocks

O projeto português eCO2blocks, que pretende criar blocos para a construção civil com resíduos industriais, dióxido de carbono e água não potável, venceu a final internacional do ClimateLaunchpad, competição de ideias de negócio amigas do ambiente.

A solução apresentada pela eCO2blocks reduz a utilização de recursos naturais, tem um processo de fabrico 10 vezes mais rápido e 45% mais barato relativamente à opção tradicional com cimento. A ideia, que resulta de um projeto de investigação da Universidade da Beira Interior, foi distinguida com o galardão “Sustainable Production Systems” no valor de cinco mil euros e foi a grande vencedora do ClimateLaunchpad, o que lhe valeu a entrada direta para o programa de aceleração do Climate KIC e um prémio monetário de 10 mil euros.

Sobre esta solução, Pedro Humbert, promotor do projeto, salienta ainda que é igualmente sua intenção “tornar a indústria da construção civil mais sustentável e competitiva ao introduzir tecnologias que possibilitem produzir materiais de construção sem impacto no meio ambiente e com custos de produção reduzidos”.

Receber este prémio, afirma ainda o responsável, “é um reconhecimento de que estamos no bom caminho e a nossa ideia de negócio tem bastante potencial. A curto prazo queremos finalizar os protótipos e iniciar a produção piloto dos blocos”.

O ClimateLaunchpad (www.climatelaunchpad.org), uma iniciativa da Comissão Europeia, distingue ideias de negócio cleantech – relacionadas com energias renováveis, eficiência energética, agricultura, água, transportes e tecnologia industrial. Em Portugal, esta iniciativa internacional é promovida pelo UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto (www.uptec.up.pt) e da SPI – Sociedade Portuguesa de Inovação (www.spi.pt).

Os prémios foram atribuídos na final internacional que decorreu no dia 2 de novembro, na Escócia. A representar Portugal estiveram, ainda, a CyanoCare, um polímero produzido por uma cianobactéria marinha aplicado a produtos cosméticos, e a Spawnfoam, um recipiente moldável que pretende substituir as embalagens de plástico.