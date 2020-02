A aprovação na generalidade dos projetos de lei do PS e PSD que limitam a cobrança de comissões bancárias, é um dos mais recentes riscos para a rentabilidade da banca nacional. Contas feitas, entre os quatro principais bancos que já apresentaram resultados anuais, as receitas com as comissões representaram cerca de 32% das receitas totais (que incluem outras que não estão em discussão parlamentar). São mais de 1.500 milhões de euros.

O impacto que as alterações legistivas, discutidas e votadas na quinta-feira na Assembleia da República, podem ter nos resultados dos bancos é ainda uma incógnita. Segue-se agora a discussão na Comissão de Orçamento e Finanças (COF) das propostas aprovadas, a que se juntam as do PCP, PAN e BE que proibem as comissões no MB Way e outros serviços, que desceram à comissão sem votação. “Não temos esses números”, disse fonte da Associação Portuguesa de Bancos (APB). “Pelas regras da concorrência, não podemos falar sobre questões comerciais”, explicou ao JE.

