Como aproveitar os feriados sem gastar muito dinheiro

1. Fazer um orçamento

Antes de planear as férias deve fazer um orçamento realista de quando pode gastar durante as férias. Em seguida, divide esse valor pelo número de dias que vai estar de férias, e depois só tem de analisar se aquele valor é realista. Para isso, deve perguntar-se se consegue sobreviver com aquele valor para gastar diariamente, com alojamento incluído?

2. Não ultrapassar o valor do orçamento

Quando estamos a fazer o orçamento para as férias, umas semanas antes, é tudo mais simples. Posso por no excel que vou beber apenas 1 café por dia, almoçar e jantar em casa todos os dias, não vou comprar bolas de Berlim na praia, etc, mas depois na realidade nem sempre corre tudo como foi planeado.

Temos de estar preparados para a difícil tarefa de seguir o orçamento. Vão existir dias que vai gastar mais do que deve, mas no dia a seguir terá que compensar e gastar menos, para compensar o gasto do dia anterior.

3. Não ande com cartões de crédito ou de débito na carteira

No dia anterior à noite, verifique o valor que gastou para saber o que terá para gastar no dia seguinte. Levante o valor numa ATM e guarde novamente o cartão de débito ou de crédito. Evite andar com os cartões na carteira, a probabilidade de os utilizar e acabar por ultrapassar o orçamento é muito elevada.

São dicas muito simples e que parecem fáceis de aplicar, mas efetivamente não são. Ir de férias sem um orçamento bem planeado e pensado é como ir às compras sem uma lista de compras. Vai acabar por gastar sempre mais do que devia.

Se por acaso foi de férias é não conseguiu seguir o orçamento e acabou por utilizar em excesso o cartão de crédito, não se preocupe em excesso. O Doutor Finanças pode ajudá-lo a conseguir reduzir a taxa de juro do cartão de crédito, para ficar a pagar menos de juros.

4. Transforme-se num explorador da era moderna

Já ouviu falar de Geocaching? É, basicamente, uma caça ao tesouro, com o uso da tecnologia moderna. É jogado ao ar livre, por qualquer pessoa e apenas é necessário ter um smartphone. Neste jogo, o objetivo é dirigir-se a coordenadas específicas e encontrar o tal “tesouro”.

Geocaching é uma excelente forma de visitar diferentes locais, ou mesmo de redescobrir a sua própria cidade. Pode até criar uma pequena competição na sua família e ver quem é mais rápido a descobrir as caches, ou os tais tesouros.

Além disso, é completamente gratuito.

5. Pesquise eventos na sua zona

“Queremos tanto ir para fora que nos esquecemos de conhecer a nossa própria cidade. Já visitou todos os monumentos e museus da sua região? Provavelmente não. Sugerimos-lhe que comece por aqui. Pesquise eventos na sua zona: passeios, workshops, mercados ou concertos. Muitos destes eventos são gratuitos, por isso, porque não aproveitar?”