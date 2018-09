Como criar um GIF a partir de qualquer vídeo

1- Encontrar um vídeo online

Sim, é verdade que pode usar o Giphy e outros repositórios do género para encontrar milhões de GIF. Mas há ocasiões em que mais vale a pena fazer os seus próprios GIF. O primeiro passo envolve encontrar uma fonte original que vai, depois, tornar-se um GIF. Para passar à fase de criação, caso o vídeo esteja online, é preciso fazer o download do vídeo num site como o DownVids (downvids.net): basta inserir o link e clicarem ‘Download’.

2- Guarde o vídeo no seu computador

A partir do momento em que coloca o link, é logo pedido que escolha a qualidade de imagem que pretende. Parte da magia toda dos GIF passa mesmo pelo tamanho reduzido, portanto basta que escolha ‘SD480p’, que é suficiente. Depois clique em ‘Download’.

3- Capture vídeo a partir do seu ecrã

Também pode querer fazer um GIF a partir de um jogo ou do software, mas para isso precisa de um gravador de ecrã. A sugestão passa pelo OBS Studio (obsproject.com/download). Não são precisos plugins, portanto pode desmarcar essas opções no processo de instalação. Quando estiver tudo pronto, abra o software.

4- Inicie e pare a gravação do ecrã

Com o OBS Studio aberto, basta que clique no ícone ‘+’, debaixo de ‘Sources’ e clique em ‘Display capture’, uma das opções do menu dropdown. Clique em ‘Start recording’, à direita, e depois minimize o OBS Studio e grave aquilo que pretende.

Quando tiver terminado, maximize a janela do programa e clique em ‘Stoprecording’. A captura de ecrã vai ficar automaticamente disponível num formato FLV e guardada na pasta de vídeos do computador.

5- Fazer o download do Shotcut

Quer tenha feito o download de um vídeo, tenha o vídeo já no PC ou tenha gravado o seu ecrã, o Shotcut é a ferramenta a usar para que possa converter o seu vídeo em GIF. É grátis, não acrescenta marcas de água aos vídeos e tem mais uns quantos pozinhos de funcionalidades, como filtros, para melhorar o aspecto dos seus GIF. Mas, um aviso à navegação: a versão mais recente do Shotcut não permite exportar GIF. Mas, no Github, pode encontrar a lista de versões mais antigas para garantir que tem esta funcionalidade (bit.ly/2o9ubHg). Escolha a versão compatível, faça a instalação, clique em ‘Close’ e depois abra o programa.

6- Recorte o vídeo

Para começar a trabalhar no seu GIF, abra o vídeo, clicando em ‘Abrir ficheiro. Os GIF funcionam melhor se estiverem focados numa parte importante. Se, por isso mesmo, precisar de recortar a imagem do vídeo, pode fazê-lo dentro do Shotcut. Clique em ‘Filtros’, depois clique no ‘+’ para acrescentar um filtro ao GIF. Agora pode utilizar os sliders para ajustar se é cortada alguma parte da imagem do vídeo, para um ponto de foco em específico.

7- Mantenha o vídeo breve

O ideal é que um GIF nunca tenha mais de dez segundos. Por isso mesmo, pode ser preciso cortar o vídeo para que o GIF fique à medida. Arraste a barra vertical branca ao longo da linha de vídeo, sendo que essa barra vai servir como o ponto de início do GIF. Clique depois em ‘Dividir no cursor. Escolha o pedaço de vídeo que quer apagar do início e faça ‘delete’. Depois é repetir o mesmo processo para aquele que pretende que seja o ponto final do seu GIF.

8- Prepara-se para a exportação

Quando já tiver o vídeo aprumadinho e preparado para se transformar num GIF, clique em ‘Export’ e escolha o formato GIF. Agora é tempo de ver a resolução – que dependerá daquilo que pretende fazer com o GIF. Ainda assim, uma resolução de

800 x 600 será suficiente para várias coisas. Clique no separador ‘Codec’ e mude para GIF, que estará no final da lista.

9- Guarde o seu GIF

Os GIF não têm áudio, portanto no campo ‘Audio’ clique em ‘Disable audio’. Reduza a frame rate para aproximadamente 15fpse clique em ‘Export file’, dê-lhe um nome que termine com a extensão GIF e clique em ‘Save’. Vai ver uma barra de estado à direita, para saber quando o seu GIF está acabado. Agora já o pode partilhar onde quiser.

10- Encontre o tamanho certo

Quer partilhar o seu recém-criado GIF num determinado site mas não tem a certeza em relação ao tamanho? O Sprout Social tem um pequeno guia sobre isso, que mostra os melhores tamanhos de imagens para redes sociais, como o Facebook, Twitter ou o Pinterest. Pode vê-lo embit.ly/2rypOoY.