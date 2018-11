Como evitar o desconforto sentindo-se desconfortável

“Se não se sentem perdidos, é porque ainda não perceberam o que aí vem” – Daniel Traça, Dean da Nova SBE

Esta citação sintetiza o ambiente vivido na conferência de abertura do Beyond, uma iniciativa da EY que ao longo dos próximos meses irá promover o debate em torno do impacto que a revolução digital terá em Portugal. Ela sintetiza os resultados do estudo sobre Maturidade Digital das Empresas em Portugal, cujas conclusões foram apresentadas no mesmo dia. Reflete também a perspetiva de empresas como a A-to-Be (Grupo Brisa), os CTT e o Eco, que, estando a investir fortemente na sua transformação digital, assumiram na mesma conferência uma preocupação permanente em identificar de onde virá a próxima ameaça ou sobre como poderão adaptar de forma mais eficaz os seus modelos de negócio.

Abundam os exemplos que obrigam cidadãos, empresas e decisores políticos a refletir sobre o processo de mudança acelerada imposto pela revolução digital:

l Vivemos num mundo em que um vídeo viral pode alcançar 200 milhões de visualizações em 24 horas, ou em que uma aplicação pode atingir 100 milhões de utilizadores em apenas um mês – o apetite pela novidade e a integração em comunidades virtuais globais são uma ameaça permanente à lealdade dos consumidores;

l A adoção de Robotic Process Automation (RPA) permite, com um investimento inicial limitado e com um período de implementação de poucas semanas, automatizar tarefas repetitivas e de baixo valor acrescentado, passando a ser concluídos em segundos os processos que normalmente demorariam horas a um humano – uma única licença de software pode executar várias funções, 24 horas por dia, incluindo a capacidade de agir em função de árvores de decisão previamente definidas, sem fatiga, sem erros e sem salário;

l Duas décadas depois de o primeiro computador ter derrotado o campeão mundial de xadrez, com base em algoritmos avançados e em bases de dados extensas sobre o jogo, em 2017 a ferramenta de inteligência artificial AlphaZero, munida apenas das regras do jogo, precisou apenas de quatro horas de aprendizagem, jogando contra si própria, para derrotar de forma clara (28 vitórias, 72 empates, zero derrotas) o melhor software especializado em xadrez – apesar de os resultados mais mediatizados da inteligência artificial parecerem desligados de aplicações de negócio, eles ilustram apenas o seu potencial para lidar com problemas especialmente complexos; todos os dias são usadas técnicas de machine learning com volumes massivos de dados, permitindo a identificação de padrões até agora demasiado ténues para serem captados pelo intelecto humano e que resultam em aplicações diretas, em áreas que vão da medicina à gestão eficiente de processos produtivos;

Se as consequências potenciais dos efeitos destes exemplos não são suficientes para lhe gerar desconforto, então ainda não tomou consciência do processo de transformação social e das organizações que está em curso. Se ficou desconfortável, essa é a motivação certa para tentar antecipar riscos e começar a mobilizar recursos para aproveitar oportunidades.

O impacto da revolução digital será global, rápido e dificilmente mitigável apenas com regulamentação. Face à incerteza do que se aproxima, as respostas adequadas incluem a aposta no talento, na inovação e nas parcerias.