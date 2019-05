Como inovar para ter mais e melhor turismo? JE e Altice debatem no Algarve

Que papel pode ter a inovação como instrumento de mais e melhor turismo? Este será o tema da primeira conferência do Ciclo Portugal Inteiro, organizada pelo Jornal Económico e pela Altice, e que vai ter lugar no próximo dia 27 de maio em Faro, na Universidade do Algarve, a partir das 9h00.

Esta conferência contará com transmissão em directo no JE TV.

Durante a manhã vão ser dinamizados três painéis, todos com a inovação e o turismo como temas de fundo. O início ficará marcado por notas iniciais de Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal e do diretor do Jornal Económico, Filipe Alves. O diretor do Jornal Económico irá coordenar um painel onde estará em debate o papel dos media para a promoção e desenvolvimento local, que conta com a presença de Elisabete Rodrigues (Sul Informação, Fúlvia Almeida (Rádio Universitária do Algarve), Nathalie Dias (A Voz do Algarve) e Bruno Filipe Pires (Seminário Barlavento – Open Media).

Às 10h45, serão apresentados casos de sucesso de projetos de contributo para a indústria do turismo, Filipe Alves traz a palco Hugo Barros (Polo Tecnológico do Algarve/Algarve STP) e Mário Saleiro (SANDWORX). O tema “Inovação no Turismo” será trazido João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve e para fechar esta conferência, o diretor do Jornal Económico convoca João Bastos (Sun Concept), Pedro Alves (Omnibees) e Sérgio Silva (EasySensing) para abordar o tema do tecido empresarial e digitalização.