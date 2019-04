Como o sector de construção está a adaptar o digital nos seus negócios

A EY concluiu recentemente um estudo alargado para avaliar o estado do sector da construção a nível de adoção do digital e aferir a forma como a maioria das empresas vê o impacto da tecnologia no futuro.

O estudo incluiu numerosas empresas na cadeia de valor da Engenharia e Construção (E&C), de diferentes dimensões, da europa, américas e ásia, com elevada componente de internacionalização, tendo sido focados os seguintes tópicos: estratégia digital, transformação digital, inovação, ferramentas digitais e sistemas.

As principais conclusões são as seguintes:

a) Estratégia Digital: A adoção do Digital não se resume à utilização um “pacote” de soluções digitais. É necessário ter um plano estratégico para detetar as áreas críticas onde investir e delinear os passos que permitam chegar a um ponto de ótimo de adoção. Apenas 28% das empresas tem uma estratégia digital e um plano de ações delineado, 56% estão a desenhar uma estratégia e 16% acredita que uma estratégia não é necessária, mas 98% das empresas considera que as soluções digitais serão essenciais para o futuro do negócio.

b) Transformação digital: O maior desafio da transformação digital é a mudança, que requer uma mentalidade diferente, uma mudança cultural nas empresas. Esta mudança requer, não só, um líder de transformação, mas também investimento numa equipa dedicada. Apenas 58% das empresas que têm uma estratégia digital delineada e em curso têm um diretor de transformação digital e uma equipa dedicada.

c) Inovação: A inovação permite ganhar importantes vantagens competitivas, mas não tem sido uma área de investimento das empresas de E&C. Apesar de 63% das empresas acharem que a inovação digital é importante e transformadora do seu negócio, mais de 67% estão a gastar menos de 1% em I&D de digital como % do volume de negócios. Para comparação, a média de investimento em I&D das 2.500 maiores empresas do mundo é de 3,8% e os sectores mais importantes (top 10) gastam cerca de 6% ao ano.

d) Ferramentas digitais e sistemas: A prioridade das empresas tem sido o sistema de ERP e o BIM (Building Information Modelling) (3D e 2D). Este foco é particularmente importante para uma estratégia digital bem-sucedida, pois a complexidade e multiplicidade de intervenientes no supply chain do negócio requer integração de sistemas para otimizar a informação e aumentar a eficiência. Apenas 14% das empresas têm os seus sistemas totalmente integrados e 68% estão a trabalhar na integração de todos os sistemas.

Apesar da reconhecida importância, é notório o atraso do sector em termos de transformação digital. O tema é relevante e urgente num mercado cada vez mais dinâmico, onde começam a surgir grandes projetos de construção liderados por empresas como a Google e a Amazon. A tecnologia será relevante na resposta aos grandes desafios do sector (produtividade, integração da cadeia de valor, força de trabalho qualificado) desde que devidamente inserida numa estratégia de transformação digital alinhada com a dimensão, exposição, riscos e ambição das empresas. As empresas que já entraram no inevitável processo de transformação digital já reportam importantes eficiências e aumento de competitividade.