Como poupar nos seguros? Três passos essenciais para cortar custos

No primeiro programa do Economize com Reorganiza focamos a nossa atenção na otimização da carteira de crédito, tendo em conta diferentes estratégias para pagar menos pelos seus vários créditos. Neste artigo centramo-nos nos seguros e em estratégias para cortar custos.

Um setor mal-amado?

O setor dos seguros é um setor mal-amado e visto com muito maus olhos por muita gente. Ignoramos nesta análise que estas empresas nos permitem garantir a segurança financeira das nossas famílias, focando apenas em sentimentos negativos associados a sinistros. É verdade. Quando precisamos de usar os seguros estamos numa situação fragilizada pois tivemos um acontecimento negativo.

3 passos essenciais

É fundamental começar com um conjunto de premissas de base:

Os seguros e as companhias de seguros não são todos iguais. Existem seguradoras especializadas em determinados ramos e existem seguros para todos os gostos, daí que recomendemos:

1. Conhecer as nossas necessidades e analisar a credibilidade da companhia de seguros. Devemos saber o que queremos para procurar escolher os seguros adequados a essas coberturas. Por outro lado, procurar negociar com seguradoras credíveis;

2. Não olhar apenas para o preço, porque tem de existir sempre uma relação direta entre a segurança que procuramos e aquilo que estamos dispostos a pagar por ela. Como saberá, muitas vezes “o barato sai caro”;

3. Existem profissionais qualificados para apoiar na escolha das melhores soluções e negociação das melhores tarifas. São os mediadores ou agentes de seguros, pessoas que o apoiam em todas as fases do processo.

Estas três ideias estão na base de qualquer estratégia de otimização da carteira de seguros. Tendo estas premissas, iremos focar nos próximos programas em estratégias para poupar no seguro de vida, abordar as diferenças entre o seguro de saúde e o plano de saúde e deixar alertas para o seu seguro automóvel.