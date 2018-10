Como se escolhem os nomes dos furacões?

As listas dos furacões anuais são organizadas por ordem alfabética, alternando nomes masculinos e femininos

Desde 1953 que as tempestades tropicais do Atlântico têm nomes provenientes das listas elaboradas pelo National Hurricane Center. Atualmente são mantidos e atualizados por um comité internacional da Organização Mundial de Meteorologia (OMM).

Todos eles têm nomes já definidos pelo National Hurricane Center, que se sucedem anualmente por ordem alfabética. As listas alternam nomes masculinos e femininos e são diferentes para cada região.

Nas primeiras listas só constavam nomes femininos, mas houve bastantes protestos por este tipo de desastres estar associado apenas a mulheres. Assim, a partir de 1979 começaram a ser introduzidos também nomes masculinos, que alternam com os nomes femininos.

Koji Kuroiwa, chefe do programa de ciclones tropicais na OMM, diz que o exército americano foi o primeiro a usar nomes de pessoas em tempestades, durante a Segunda Guerra Mundial. “Eles preferiam escolher nomes das namoradas, mulher ou mães”.

A temporada de furacões e tempestades de 2017 no Atlântico passou por Arlene, Bret, Cindy, Don, Emily, Franklin, Gert e Harvey até chegar a Irma, Jose e Katia. Se estivesse na região do leste do Pacífico estaria mais familiarizado com os nomes Adrian, Beatriz, Calvin, Dora, Eugene, Fernanda, Greg, Hilary, Irwin, Jova e Kenneth.

As listas são recicladas a cada seis anos, o que significaria que, em 2023, Harvey ou Irma poderiam aparecer novamente. Kuroiwa disse à BBC que o público tem muitas vezes vontade de participar. “Temos muitos pedidos todos os anos: ‘por favor, use o meu nome ou o nome da minha esposa ou da minha filha'”, destacou ao canal britânico.