Competições europeias: FC Porto em Liverpool e Benfica frente ao Eintracht Frankfurt

Está definida a sorte das equipas portuguesas nos quartos-de-final das provas da UEFA. Os sorteios realizados esta sexta-feira em Nyon, na Suíça, não foram propriamente simpáticos para Benfica e FC Porto. Na Liga dos Campeões o FC Porto vai ter pela frente os ingleses do Liverpool, enquanto na Liga Europa, o Benfica irá medir forças com os alemães do Eintracht Frankfurt.

O Liverpool é um ‘velho’ conhecido dos azuis e brancos já que na última temporada eliminou a equipa portuguesa na Liga milionária, então nos oitavos-de-final, goleando no Dragão por 0-5, registando-se uma igualdade a zero em Anfield Road. A primeira mão será jogada a 9 ou 10 de abril, no Porto, com o jogo em Inglaterra a ser disputado a 16 ou 17 do mesmo mês.

O sorteio da Liga dos Campeões ditou ainda que a Juventus de Cristiano Ronaldo e João Cancelo vai medir forças com o Ajax, enquanto o FC Barcelona defronta o Manchester United. Por último, existirá um confronto inglês, entre Tottenham e Manchester City.

Neste sorteio ficou também desde logo definido percurso para as meias-finais. Caso o FC Porto elimine o Liverpool, poderá jogar diante do Barcelona ou Manchester United.

Em relação à Liga Europa, o Benfica vai medir forças contra os alemães do Eintracht Frankfurt, onde atua o português Gonçalo Paciência e também Luka Jovic, jogador que se encontra emprestado pelos encarnados e que tem sido uma das principais figuras do conjunto germânico. A primeira mão será disputada na Luz a 11 de abril e o segundo jogo na Alemanha, no dia 18 de abril.

O restante sorteio ditou um duelo espanhol e regional entre Valência e Villarreal, e um encontro de ‘gigantes’ entre os italianos do Nápoles, e os ingleses do Arsenal. O outro emblema de Londres, o Chelsea irá jogar diante do surpreendente Slávia de Praga.

Caso o Benfica consiga ultrapassar o Eintracht Frankfurt irá ter pela frente nas meias-finais o Chelsea ou o Slávia de Praga, estando os encontros das meias-finais agendados para 2 e 9 de maio.