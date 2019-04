Compra da 321 Crédito pelo Banco CTT deverá concluir-se em maio

A compra da instituição de crédito especializada em financiamento à aquisição de veículos usados, 321 Crédito, pelo Banco CTT, deverá ficar concluída no início de maio, segundo um comunicado dos CTT – Correios de Portugal, divulgado pela Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários.

Os CTT “informam que (…) se encontram verificadas as condições suspensivas previstas no contrato de compra e venda da 321 Crédito (…) incluindo a não oposição à transação por parte das entidades competentes de supervisão bancária e da Autoridade da Concorrência”, lê-se na nota.

“A conclusão da operação está prevista para o início do mês de maio e será oportunamente comunicada”.

Em julho de 2018, o Banco CTT tinha anunciado a compra da 321 Credito por 100 milhões de euros, tendo sido celebrado pea Firmus Investimentos.

Na altura, os CTT referiam que a conclusão da operação estava prevista para para o primeiro trimestre de 2019, estando dependente da aprovação das entidades regulatórias, nomeadamente do Banco de Portugal e da Autoridade da Concorrência.

A aquisição da 321 Crédito enquadrava-se na “estratégia do Banco CTT de se posicioar como um operador integrado de serviços financeiros de retalho” e ia diversificar o portfólio de produtos do Banco CTT e otimizar o balanço do banco, “melhorando o seu rácio de transformação de 20% para mais de 60%”, informavam os CTT.

Recorde-se que a assembleia geral dos CTT está marcada para amanhã.

(atualizada às 18h18)