Comprar casa em Portugal exige menos esforço financeiro do que arrendar

Comprar uma habitação em Portugal já exige menos esforço financeiro do rendimento mensal familiar, do que caso opte por arrendar. Esta é a principal conclusão do “Estudo da Acessibilidade da Habitação em Portugal”, levado a cabo pela consultora imobiliária Century 21 Portugal.

A empresa utilizou os 90 metros quadrados como critério de definição de uma habitação ideal para a média dos agregados familiares portugueses, avaliando também rendimento médio das famílias nas várias capitais de distrito, bem como os valores para aquisição e arrendamento desta tipologia de habitação.

Os cinco concelhos com a maior taxa de esforço do País para aquisição de habitação foram Lisboa (58%) seguida por Lagos, Loulé e Tavira, ambos com 52% e por fim, Albufeira (48%). Já em sentido inverso, os cinco concelhos onde a compra de casa requereu uma menor taxa de esforço das famílias foram Guarda (16%), Bragança e Santarém, ambos com 15%, Castelo Branco (14%) e Portalegre (13%), sendo que estas regiões contam no total, apenas com 2,1% dos agregados familiares do continente e onde de acordo com o estudo da Century 21, os rendimentos mensais dos agregados familiares variam entre os 1.359 e os 1.394 euros.

Olhando para a perspetiva do arrendamento, os cinco concelhos com maior taxa de esforço são Lisboa e Albufeira, com 68%, seguidos de Loulé, Cascais e Amadora, os três com 57%. Já os concelhos com menor taxa de esforço para arrendamento habitacional são a Guarda, Viseu, Vila Real e Santarém, com 28%, menos 1% do que o esforço verificado nos concelhos de Portalegre e Castelo Branco.

“A habitação não é um problema: é a solução, e devem ser criadas políticas, legislações e orientações estratégicas de longo prazo. O mercado está ajustar-se a esta nova realidade e é necessário que os operadores privados, autoridades locais e Estado português olhem para o sector imobiliário com outra perspetiva”, refere Ricardo Sousa, CEO da Century 21 Portugal.