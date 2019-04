Concurso de inovação tecnológica tem cinco milhões de euros para distribuir

Estão abertas as candidaturas para projetos de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico (I&DT) liderados por uma empresa portuguesa, em colaboração com instituições nacionais e com a Universidade de Carnegie Mellon. Para financiar os três ou quatro melhores há cerca de cinco milhões de euros, por um período máximo de três anos no âmbito do Programa CMU Portugal.

Centradas nas áreas das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), as propostas de projetos ao abrigo do Programa CMU Portugal devem abranger um ou mais dos seguintes tópicos que abordem problemas que sejam relevantes para as empresas:

• Ciência e Engenharia de Dados;

• Inteligência Artificial e Aprendizagem Automática;

• Mobilidade e Autonomia;

• Design e Engenharia aplicados a problemas sociais complexos como, por exemplo, turismo, logística ou indústrias criativas.

De acordo com o co-director do Programa, Nuno Nunes, “a expectativa é a de conseguir atrair algumas das melhores empresas nacionais na área das TIC e reforçar a colaboração entre empresas e Instituições nacionais de referência em áreas como a Inteligência Artificial, contando com o apoio de investigadores de topo em Carnegie Mellon.”

O concurso está aberto até dia 31 de maio de 2019 e as candidaturas deverão ser apresentadas através do balcão 2020.