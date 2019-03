Concurso Montepio “Acredita Portugal” conta com mais de 10 mil inscritos

O concurso Montepio “Acredita Portugal”, conta na sua 9ª edição com um total de 10.340 inscritos, naquele que é o maior concurso de empreendedorismo a nível nacional e o segundo maior do mundo.

Na categoria de empreendedorismo social, que também é naming sponsor do concurso, contou com 2.098 candidaturas. O melhor projeto desta área terá a oportunidade de ser incubado durante seis meses no Impact Hub Lisboa.

Já o prémio “Brisa Mobilidade 2019”, apoiado pela Brisa, teve 362 candidaturas de projetos na área da mobilidade. O vencedor recebe apoio na fase Go To Market e ainda poderá ser incubado pela própria Brisa.

Os empreendedores tecnológicos candidatos ao prémio K.Tech, promovido pela KCS iT, tiveram um total de 1.759 candidaturas, sendo que este prémio foca-se, sobretudo, na aplicação das novas tecnologias de informação e na sua implementação em áreas de negócio tradicionais.

Por sua vez, o prémio Autónoma, promovido pela Universidade Autónoma de Lisboa (UAL), para a área da comunicação registou 449 candidaturas. O vencedor irá receber uma bolsa de estudos atribuída pela UAL, válida para qualquer um dos seus cursos de licenciatura, de mestrado ou de pós-graduação.

O prémio “H2O Inovação by Águas de Gaia” teve 207 candidaturas de projetos relacionados com a água e sustentabilidade, sendo que o melhor projeto poderá representar Portugal no “Eurovision for Startups“.

Os 150 semifinalistas serão selecionados a 6 de abril de 2019, sendo que passam à fase seguinte apenas 21 candidatos, com os vencedores a serem anunciados no dia 8 de junho.