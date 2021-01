Concurso para desconstrução do prédio Coutinho lançado em duas semanas

O ministro do Ambiente revelou esta terça-feira pretender lançar o concurso público internacional para a desconstrução do prédio Coutinho, em Viana do Castelo, “dentro de uma a duas semanas”, e apelou aos últimos moradores para que saiam “depressa” do edifício.

“Estamos a falar de lançar o concurso público dentro de uma a duas semanas. Também não queremos lançar no imediato, não vá isso ser a razão para que alguém ponha mais alguma ação em tribunal”, afirmou hoje à agência Lusa João Pedro Matos Fernandes.

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga julgou improcedentes, nos dias 19 e 20 de janeiro, a intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias e a providência cautelar movidas, em 24 de junho de 2019, pelos últimos moradores do edifício Jardim para tentar travar o início da desconstrução do prédio.

Em comunicado, os moradores já hoje informaram que vão “abandonar voluntariamente” o edifício, localmente conhecido como prédio Coutinho, mas garantiram que a luta judicial vai continuar.

Em entrevista à Lusa na sequência desta decisão judicial, Matos Fernandes admitiu que a “desconstrução não vai começar no imediato”.

“Sabendo nós que é um concurso público internacional (…) não imagino, mesmo correndo tudo bem, que a desconstrução, de forma a ser evidente, se possa iniciar antes de outubro ou novembro. Não tenho uma expectativa mais otimista do que esta”, referiu.

“Vamos depressa lançar um novo concurso para que, de facto, aquele abcesso urbano seja removido e Viana do Castelo e todo o seu centro histórico fiquem incólumes, e possam ter o estatuto de proteção que merecem pela beleza que têm”, sustentou.