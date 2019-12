Os júris dos concursos públicos para as empreitadas de modernização do troço da linha da Beira Alta entre a Pampilhosa e Santa Comba Dão e construção da concordância da Mealhada, assim como para a estabilização dos taludes na linha de Leixões e concordância de São Gemil, a cujos relatórios o Jornal Económico teve acesso, decidiram propor a exclusão de todas as propostas presentes a concurso, quer num caso, quer no outro.

Desta forma, os dois processos vão ter de voltar à estaca zero, levando ao lançamento por parte da IP – Infraestruturas de Portugal de novos concursos públicos para estas empreitadas e, consequentemente, ao arrastamento e encarecimento do projeto de renovação da rede ferroviária nacional.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor