Condenações por corrupção duplicaram numa decáda

Nos últimos dez anos as condenações por corrupção dispararam para 74% segundo o “Jornal de Notícias“, face aos 35% registados em 2011.

Apesar de ter existido uma melhoria no combate à corrupção a falta de meios é apontada por todos os agentes judiciários consultados pelo jornal como um obstáculo à tentativa de minimizar o impacto deste tipo de crimes que teve perto de cinco mil inquéritos realizados nos últimos dez anos.

Entre 2011 e 2020, foram constituídos 1.168 arguidos por suspeitas de corrupção e, destes, 53% foram condenados. Sobre o combate à corrupção o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (MP), Adão Carvalho, justificou que “a própria forma como o MP se organizou, com a especialização, através da criação de departamentos de investigação e Ação Penal permitiu maior funcionalidade”.