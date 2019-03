Confiança dos empresários alemães aumenta pela primeira vez em seis meses

A revelação de que a confiança dos empresários alemães aumentou pela primeira vez em seis meses ajudou a contrabalançar os recentes dados de abrandamento económico.

O ifo Business Climate Index subiu em março, de 98,7 para 99,6 pontos. Este é o primeiro aumento após seis quedas sucessivas. As empresas estão um pouco mais satisfeitas com a sua atual situação de negócios, e estão decididamente mais otimistas em relação aos negócios nos próximos seis meses. A economia alemã está assim a mostrar resiliência, diz o Ifo – Institute for Economic Research, que tem sede em Munique.

Na indústria, o clima de negócios enfraqueceu novamente. Os fabricantes avaliaram a sua atividade empresarial atual de forma menos positiva. A perspectiva também piorou. O componente de expectativas caiu para o menor valor desde novembro de 2012. Com a queda da procura, as empresas dificilmente esperam mais aumentos na produção. O que leva a questionar, será esta melhoria da confiança dos empresários alemães suficiente para afastar os receios relacionados com o abrandamento económico?

Nos serviços, o índice subiu significativamente, principalmente como resultado de expectativas claramente mais otimistas. Os prestadores de serviços deram avaliações mais positivas à sua situação comercial já favorável.

No comércio, o clima melhorou. As avaliações da situação atual subiram para o nível mais alto desde maio de 2018. Também as expectativas de negócios se iluminaram. Especialmente os retalhistas relataram uma situação atual muito boa, diz o Ifo.

Na construção, o índice de clima de negócios subiu, após uma tendência de enfraquecimento nos últimos meses. Este foi o resultado de uma situação empresarial claramente melhorada. A perspectiva permanece praticamente inalterada.