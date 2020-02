‘Congresso’ de estudantes da U.Porto mobiliza 487 trabalhos de investigação

O IJUP – Encontro de Investigação Jovem da Universidade do Porto regressa à Reitoria desta universidade já esta quarta-feira, 12 de fevereiro, terminando dia 14. Trata-se do primeiro contacto com o mundo da investigação dos estudantes universitários nacionais e internacionais e tem tudo a que isso tem direito: apresentação de posters, apresentação dos artigos científicos, debate e análise. A ideia é precisamente essa, conforme explica ao Jornal Económico fonte da U.Porto: “estimular a carreira científica dos jovens estudantes, desde cedo”.

Neste congresso “à séria”, vão participar perto de 900 estudantes de licenciatura e mestrado. Cada participante é obrigado a apresentar o seu artigo em língua inglesa, num limite máximo de 10 minutos, e submetê-lo a um período de debate e discussão global de 20 a 30 minutos. Da mesma forma, os posters apresentados deverão cumprir as medidas padrão para os mesmos, redigindo a informação em inglês e disponibilizando-se para apresentar o projeto representado nas sessões de visitas aos mesmos. O evento organiza-se em 44 sessões paralelas, organizadas por área temática.

A presença de microplásticos nas sardinhas, o impacto do comportamento sedentário pós-cirurgia bariátrica, o desperdício de sopa nas cantinas do Porto ou as vantagens do exercício físico para as grávidas e bebés são alguns dos projetos de investigação que serão apresentados durante o congresso, adianta a mesma fonte.

No total, o IJUP 2019 vai contar com 279 apresentações orais e 208 apresentações em poster, num total de 487 trabalhos de investigação. O “congresso” está organizado em 50 sessões paralelas, distribuídas por áreas científicas. Cada estudante faz a apresentação durante 10 minutos, em inglês, seguindo-se um espaço de análise e debate.

Ciências da Saúde, Ciências Biológicas, Química, Ciências da Linguagem e Ciências do Desporto são algumas das áreas mais evidência na edição deste ano da iniciativa. Os 487 trabalhos apresentados foram avaliados e selecionados por uma comissão científica composta por professores e investigadores das catorze faculdades da U.Porto e de alguns dos seus mais reputados centros de investigação, nomeadamente REQUIMTE, CIIMAR e i3S (IBMC; INEB; IPATIMUP).