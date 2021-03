Conheça os rótulos europeus de eficiência hídrica e energética e poupe centenas de euros por ano

Conhecer os Rótulos Unificados Europeus de Eficiência Hídrica e Energética poderá ajudá-lo(a) a poupar milhares de litros de água e centenas de euros por ano. Se utilizássemos equipamentos mais eficientes, o montante a pagar na fatura seria substancialmente reduzido, refere a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco).

Um pouco por toda a Europa, cada país concebeu rótulos que dão conta da quantidade de água e de energia consumidas pelos equipamentos utilizados na casa de banho. Numa época em que tanto se fala em sustentabilidade, a poupança de recursos é inadiável.

Em Portugal, o potencial de eficiência hídrica está calculado entre 30% a 50%, o que significa que, por um lado, existem perdas de água na rede e, por outro, que não poupamos água como deveríamos e poderíamos.

Lançado no início de 2019, o Rótulo Unificado Europeu de Eficiência Hídrica e Energética pretende unir os vários rótulos num só e difundir a mesma escala e imagem, simplificando a mensagem e respondendo às perguntas: quantos litros de água gasta este equipamento e quão eficiente é do ponto de vista hídrico e energético? A questão da eficiência energética aplica-se, por exemplo, a torneiras com sensores, que se ligam e desligam automaticamente, ou a colunas de duche com sistema de hidromassagem.

Após uma fase de transição, em 2021 deverá ser o único rótulo a constar em autoclismos, chuveiros e torneiras. Mais de 160 marcas e 12 mil produtos, num total de 13 categorias, entre torneiras de casa de banho e de cozinha, autoclismos, chuveiros e banheiras, já utilizam o rótulo unificado europeu de eficiência hídrica e energética.

Exemplos dos rótulos agora introduzidos:

Caudal independente de pressão: o caudal da torneira é constante, sem depender da pressão da rede. Para que a torneira se encontre nas duas melhores categorias do rótulo, terá obrigatoriamente de possuir esta característica.

Cold start: a posição central do manípulo da torneira é referente à água fria. O manípulo apenas funciona na posição central (água fria) e na posição à esquerda (água quente). Com esta funcionalidade, quando a torneira se encontra na posição central, não existe consumo de energia para aquecer a água.

Controlo por sensor: após a utilização, a torneira ativada por sensor terá de se desligar, no máximo, até dois segundos. O tempo total de funcionamento não pode ultrapassar os dois minutos.

Eco-stop: resistência à abertura máxima. Quando se abre o manípulo da torneira, há um bloqueio antes da abertura total.

Resistência a temperaturas extremas: quando se gira o manípulo da torneira para a esquerda (água quente acima dos 38º C), o utilizador sente um bloqueio que dificulta a colocação do manípulo nesta extremidade. É possível, assim, poupar energia no aquecimento da água.

Termóstato: as torneiras com termóstato mantêm a temperatura da água constante, independentemente da variação na pressão da rede. Nos sistemas de duche, permite desligar a água durante o banho. Quando se volta a ligar a torneira, a temperatura será exatamente a mesma, poupando água e energia. As torneiras com termóstato vêm calibradas de fábrica com um sistema de segurança que as regula para 38º C.