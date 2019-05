Conselho de Administração da Sonae cria Comissão Executiva

A Sonae informou o mercado que, na sequência da eleição pela Assembleia Geral Anual de Acionistas do passado dia 30 de abril e da autorização para o exercício de funções concedida pelo Banco de Portugal para os membros

do Conselho de Administração e para os membros do Conselho Fiscal, foi hoje realizada reunião do

Conselho de Administração da empresa, em que foram tomadas as deliberações que definem Paulo Azevedo como Chairman e a irmã Cláudia como CEO da empresa.

Foi designado para Presidente do Conselho de Administração o administrador Duarte Paulo

Teixeira de Azevedo e foi constituída uma Comissão Executiva composta pelos seguintes membros: Maria Cláudia Teixeira de Azevedo (Presidente da Comissão Executiva); e João Pedro Magalhães da Silva Torres Dolores, administrador executivo.

Foram designadas para Secretário da Sociedade, Luzia Leonor Borges Ferreira (Efetiva) e Raquel Sousa Rocha (Suplente).

Foi designada a Representante para as Relações com o Mercado Luzia Leonor Borges Ferreira.