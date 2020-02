Conselho de Disciplina abre processo ao Benfica pelo pedido de árbitros estrangeiros

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar ao Benfica, na sequência de uma queixa da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), revela o “Diário de Notícias” esta quarta-feira, 12 de fevereiro.

Na base desta decisão está o pedido de árbitros estrangeiros feito pelos encarnados na sua newsletter publicada no último domingo, depois da derrota com o FC Porto por 3-2, no sábado para o campeonato.

Nessa publicação o Benfica teceu críticas à arbitragem do clássico com o FC Porto, referindo que a “verdade desportiva foi claramente desvirtuada” pelos árbitros e pelo VAR, nomeadamente da grande penalidade cometida pelo central Ferro.

O lance que resultou no golo do 2-1 para os portistas, os encarnados apontaram alguns lances em que acreditam terem sido prejudicados e pediram que, a partir de agora, sejam nomeados árbitros estrangeiros para os encontros dos dois clubes.