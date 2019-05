Conselho de Ministros designa Margarida Corrêa de Aguiar e Manuel Caldeira Cabral para a ASF

“O Governo procedeu à designação de Maria Margarida de Lucena de Castelo Branco Corrêa de Aguiar e Manuel de Herédia Caldeira Cabral para os cargos de Presidente e vice-presidente do conselho de administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF)”, lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

O próximo passo é a tomada de posse, cuja data será publicada em Diário da República. Segundo fontes a data prevista para a tomada de posse é 17 de junho.

Margarida Corrêa de Aguiar e de Manuel Caldeira Cabral, ex-ministro da Economia do atual Governo (PS), foram assim designados nesta quinta-feira para os cargos de presidente e e vice-presidente da autoridade reguladora do setor segurador.

“A idoneidade, competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas dos designados são reconhecidas pelo parecer da Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública (CReSAP) e pelo relatório da comissão competente da Assembleia da República”, refere ainda o comunicado do Conselho de Ministros.

O atual conselho liderado por José Almaça já tinha terminado o mandato no final de 2017.

(atualizada)