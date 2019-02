Conservatória da Fontes Pereira de Melo muda-se para a zona do Saldanha

As instalações dos serviços dos registos e notariado localizados no edifício da Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa vão ser transferidos para a loja do cidadão do Mercado 31 de Janeiro, na zona do Saldanha. A confirmação foi dada esta quinta-feira por um comunicado emitido pelo Ministério da Justiça (MJ).

Em comunicado o MJ sublinha que esta decisão surge após o “levantamento realizado pelo Ministério da Justiça a nível nacional sobre a situação global dos seus edifícios e numa lógica de racionalização da prestação de serviço público foram ponderadas diferentes hipóteses relativamente à realocação das várias instalações dos Registos e Notariado, nas quais se incluía o edifício localizado na Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa”,.

O Ministério da Justiça relembra que “desde o lançamento das lojas do cidadão que o Instituto dos Registos e Notariado (IRN) é parte integrante da oferta de serviços públicos das mesmas, tendo como objetivo a prestação de um atendimento complementar para dar resposta a várias necessidades do cidadão”.

Deste modo foi então tomada a decisão de que “os serviços de atendimento ao cidadão atualmente instalados no edifício da Fontes Pereira de Melo vão mudar-se para a Loja do Cidadão do Mercado 31 de Janeiro, que entrará em funcionamento, numa zona igualmente central da cidade, servida por transportes públicos, e a 550 metros das atuais instalações”.

Uma mudança que segundo o MJ vai permitir “num espaço totalmente renovado, com centralidade, ampla luz natural, e de forma totalmente autóno¬ma da zona de mercado, proporcionar melhores condições de trabalho aos funcionários”.

Em relação aos restantes serviços, o Ministério da Justiça esclarece que “não está prevista nenhuma alteração, à exceção da mudança do ‘backoffice’ do registo comercial para o Campus de Justiça”.